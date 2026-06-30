「もっと充実した毎日を送りたい」「人生で後悔したくない」。そう思っていても、日々に追われるうちに、自分が本当に大切にしたいことを見失ってしまう人は少なくありません。行動心理学の研究者・作家の池田貴将氏の話題の新作では、「人生の優先順位」を見つめ直し、よりよい選択をするためのヒントを紹介しています。今回は、その中から、後悔しない人生を送るための「自分へ問いかけ」を紹介します。（ダイヤモンド社書籍編集