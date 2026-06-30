「もっと充実した毎日を送りたい」「人生で後悔したくない」。そう思っていても、日々に追われるうちに、自分が本当に大切にしたいことを見失ってしまう人は少なくありません。行動心理学の研究者・作家の池田貴将氏の話題の新作では、「人生の優先順位」を見つめ直し、よりよい選択をするためのヒントを紹介しています。今回は、その中から、後悔しない人生を送るための「自分へ問いかけ」を紹介します。（ダイヤモンド社書籍編集局）

自分の人生を見直す「問いかけ」

私たちの思考は、日々、自分自身への問いかけによってつくられています。

問いが変われば、考え方が変わり、考え方が変われば、行動も少しずつ変わっていきます。

池田貴将氏の話題作『人生アップデート大全』では、自分の可能性を引き出す「10の質問」が紹介されています。

その中から、特に人生を見つめ直すきっかけになる3つを紹介します。

「絶対に失敗しないとしたら今日どんなことをするか？」

「絶対に失敗しないとしたら今日どんなことをするか？」

――『人生アップデート大全』より

失敗への不安は、私たちの行動を止める大きな原因です。

この問いは、その前提をいったん外し、「本当は何をしたいのか」を考えるきっかけを与えてくれます。

「この出来事にプラスの意味があるとしたら、どんな意味があるだろう？」

「この出来事にプラスの意味があるとしたら、どんな意味があるだろう？」

――『人生アップデート大全』より

思いどおりにならない出来事に出合うと、人は「なぜ自分だけ」と考えがちです。

しかし、この問いは、出来事そのものではなく、その経験から何を学び、次にどう生かせるかへと視点を切り替えてくれます。

「あと1日しか生きられないとしたら、今日どう過ごすだろう？」

「あと1日しか生きられないとしたら、今日どう過ごすだろう？」

――『人生アップデート大全』より

忙しい毎日の中では、「いつかやろう」と大切なことを後回しにしがちです。この問いは、自分にとって本当に優先すべきことは何かを教えてくれます。

自分への問いかけで、覚醒する

人生を大きく変えるのは、劇的な出来事だけではありません。

自分への問いを少し変えるだけで、見える景色も、選ぶ行動も変わっていきます。

今日、自分にどんな問いを投げかけをするか。

その答えが、後悔しない人生への第一歩になるかもしれません。

（本原稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）