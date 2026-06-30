ドラマの放送が終了した後も、出演者のオフショットや撮影の裏話を楽しめる公式SNSはファンにとって大切な場所である。【写真】肌も荒れてる…生放送で心配の声を集めた『ばけばけ』高石あかりしかし、そんな思い出の詰まったアカウントが間もなくリニューアルされることになり、ネット上で惜しむ声が相次いでいる。『ばけばけ』アカウントが切り替わり発表高石あかりが主演を務め、没落士族の娘が外国人英語教師とともに数