ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジェシカ ボウサス マネイロ] 2 - 0 [アナスタシア ポタポワ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、ジェシカ ボウサス マネイロと第27シードのアナスタシア ポタポワが対戦した。 第1セットはジェシカ ボウサス マネイロが6