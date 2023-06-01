森保ジャパンは現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。この一戦をセレソンのレジェンドがこぞって観戦。ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスら往年の名手が勢揃いした。この様子を見たファンからは「ロナウジーニョみたいな観客おるなと思ったらロナウジーニョ」「ロナウジーニョの服のセンス（笑）独特」「悔しいけど、ちょくち