ロナウジーニョ、ロナウド、ロべカル…ブラジル英雄が日本戦に勢揃い！電撃現役復帰の46歳は独特なファッションセンス【W杯】
森保ジャパンは現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
この一戦をセレソンのレジェンドがこぞって観戦。ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスら往年の名手が勢揃いした。
この様子を見たファンからは「ロナウジーニョみたいな観客おるなと思ったらロナウジーニョ」「ロナウジーニョの服のセンス（笑）独特」「悔しいけど、ちょくちょく映るブラジルのレジェンドに心踊ってしまう」「観戦組が豪華すぎる」といった声が上がっている。
なお、特徴的な服でも注目を集めるロナウジーニョは先日、46歳での電撃的な現役復帰を発表。イタリア３部のラベンナに加入する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】レジェンド大集結！超豪華な観戦ショット
この一戦をセレソンのレジェンドがこぞって観戦。ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスら往年の名手が勢揃いした。
この様子を見たファンからは「ロナウジーニョみたいな観客おるなと思ったらロナウジーニョ」「ロナウジーニョの服のセンス（笑）独特」「悔しいけど、ちょくちょく映るブラジルのレジェンドに心踊ってしまう」「観戦組が豪華すぎる」といった声が上がっている。
なお、特徴的な服でも注目を集めるロナウジーニョは先日、46歳での電撃的な現役復帰を発表。イタリア３部のラベンナに加入する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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