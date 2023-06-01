日本戦に訪れたロナウジーニョ。(C)Getty Images

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　森保ジャパンは現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。

　この一戦をセレソンのレジェンドがこぞって観戦。ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスら往年の名手が勢揃いした。

　この様子を見たファンからは「ロナウジーニョみたいな観客おるなと思ったらロナウジーニョ」「ロナウジーニョの服のセンス（笑）独特」「悔しいけど、ちょくちょく映るブラジルのレジェンドに心踊ってしまう」「観戦組が豪華すぎる」といった声が上がっている。
 
　なお、特徴的な服でも注目を集めるロナウジーニョは先日、46歳での電撃的な現役復帰を発表。イタリア３部のラベンナに加入する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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