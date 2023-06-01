「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表−ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦。前半２９分、ＭＦ佐野のゴールで先制に成功した。ブラジルサポーターで埋まった完全アウェーのスタジアムは騒然となった。その後、ビニシウスを中心に攻めに転じたが、組織力のある日本の守りを崩せず。前半、日本が１点リードで折り返すと、まさかの展開にブラジルサポーターからは大ブーイングが響