東京・足立区の小学校で今月19日以降、あわせて139人の児童が下痢や嘔吐などの症状を訴え、多くの児童からノロウイルスが検出されていたことがわかりました。ノロウイルスの集団感染が発生したとみられるのは、足立区立の足立小学校です。区によりますと、今月19日からきょう（29日）までに全校児童574人のおよそ4分の1にあたる139人が下痢や嘔吐などの症状で早退や欠席をし、その後、多くの児童からノロウイルスが検出されました