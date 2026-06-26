6月24日、お笑いコンビ「かまいたち」がMCを務めるバラエティ番組『これ余談なんですけど…』（テレビ朝日系）が放送された。平成のバラエティ番組で人気を博したタレントが集ったが、元 “おバカキャラ” の女性タレントに注目が集まっている。同番組は、喫茶店を舞台に、コースターの裏に書かれたトピックスを、かまいたちとゲストが自由にトークするもの。「今回は、小倉優子さん、スザンヌさん、ゆめぽてさん、『平成ノブ