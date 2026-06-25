市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす26日の明け方まで、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。北上する台風の情報に注意してください。26日の予想天気図です。 小野：低気圧が近づきます。前線も停滞しています。石川県内は、あす26日の明け方にかけて、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。そして、台風