8月下旬から収穫が始まる石川県産のオリジナルブランド梨「加賀しずく」。県内で作られる果実の中で最大の生産規模となっているのが、この加賀しずくをはじめとした“ナシ”です。今、その販路拡大に向けてさまざまな取り組みが進んでいます。なめらかな口当たりと上品な甘さ。石川県が16年かけて開発したオリジナルのブランド梨「加賀しずく」です。25日、金沢市内のほ場では、生産者らが集まり、8月下旬の収穫に向けて生育状況を