小林愛香が、Lantisレーベルへ移籍することを発表。また、約2年ぶりとなる新曲「BLUE MAGIC」を6月25日に配信リリースする。 （関連：小林愛香のライブにあるパワーを分け与えるような明るさ自在な歌声で魅了した『syzygy』ツアーファイナル公演） 本情報は、東京 duo MUSIC EXCHANGEで行われたファンクラブ限定イベントにて発表されたもの。あわせてサプライズ披露された新曲「BLUE MAGIC」は、