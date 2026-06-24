（台北中央社）米大リーグ・ヤンキースは米東部時間23日、台湾の頼謙凡投手（18）とドラフト外で契約したと発表した。頼は東部・台東県出身で、北部・桃園市の大渓高を卒業したばかり。ヤンキース入りする台湾人選手としては、王建民投手、郭阜林内野手に次ぐ3人目となった。最速154キロの右腕。台湾代表に選ばれた昨年のU18（18歳以下）ワールドカップでは、3試合で7回を投げ、14奪三振、1与四球、1失点の成績を残した。MLB公式サ