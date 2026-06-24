【北中米W杯グループリーグ第2節】(グアダラハラ)コロンビア 1-0(前半0-0)コンゴ民主共和国<得点者>[ロ]ダニエル・ムニョス(76分)<警告>[ロ]ジョン・ルクミ(56分)、ジェフェルソン・レルマ(90分+4)[ン]シャルル・ピッケル(90分+3)観衆:45,358人└右SBムニョスが2戦連発!! 2連勝のコロンビアが決勝Tへ!! 守護神が好守連発のコンゴ民主共和国は勝ち点獲得ならず