6月23日 公開

Netflixは、イベント「アヌシー国際アニメーション映画祭 2026」にて新作アニメの新情報および素材を公開した。

今回公開されたのは、2026年に独占配信されるNetflixシリーズ「フールナイト」、7月5日に独占配信を開始するアニメシリーズ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」、9月8日より独占配信を開始予定の「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」、2027年2月に独占配信予定の「THE ONE PIECE」といった作品。

「THE ONE PIECE」は現在放送中のTVアニメシリーズとは別のラインで麦わらの一味の冒険を描くNetflixシリーズ。公開されたビジュアルには原作第1巻・第1話のタイトルと同じく「ROMANCE DAWN ー冒険の夜明けー」のエピソード名が書かれている。

本作は全7話、総尺約300分という形で配信を予定。6月24日に開催される「Next on Netflix Animation」パネルでは、本作のティーザー予告映像が世界初公開される予定となっている。

「THE ONE PIECE」第1話エピソードアート

(C)安田佳澄/小学館/「フールナイト」製作委員会

(C)結城弘・京都アニメーション/明滋電氣商工会

(C)ツインエンジン

(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会