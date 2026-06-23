伊東商事が運営する福島県本宮市の「花と歴史の郷 蛇の鼻」は、6月13日(土)〜7月31日(金)の期間、「スイレン祭り」を開催している。園内の池には色鮮やかなスイレンが咲き誇り、その数は約一万輪。水面を埋め尽くすように咲くスイレンは、初夏から盛夏にかけて楽しめる「花と歴史の郷 蛇の鼻」の代表的な景観の一つだ。旅行サイトじゃらんが選定した「全国 夏の花『ハス・スイレン』の名所27選」にも選ばれており、福島県を代表す