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【北中米W杯グループリーグ第2節】(ヒューストン)ポルトガル 5-0(前半3-0)ウズベキスタン<得点者>[ポ]クリスティアーノ・ロナウド2(6分、39分)、ヌーノ・メンデス(17分)、オウンゴール(60分)、ラファエル・レオン(87分)<警告>[ポ]レナト・ベイガ(68分)[ウ]オディルジョン ハムロベコフ(14分)観衆:68,777人└C・ロナウドが史上初の6大会連続ゴール! ポルトガル、41歳エースの2発を含む計5得点でウズベキスタンに大勝