└「辛くて暗い1週間。すでに引退したかのように感じていた」C・ロナウドが批判を跳ね除ける2発「災い転じて福となす」

【北中米W杯グループリーグ第2節】(ヒューストン)ポルトガル 5-0(前半3-0)ウズベキスタン<得点者>[ポ]クリスティアーノ・ロナウド2(6分、39分)、ヌーノ・メンデス(17分)、オウンゴール(60分)、ラファエル・レオン(87分)<警告>[ポ]レナト・ベイガ(68分)[ウ]オディルジョン ハムロベコフ(14分)観衆:68,777人