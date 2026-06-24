ポルトガルvsウズベキスタン 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第2節】(ヒューストン)
ポルトガル 5-0(前半3-0)ウズベキスタン
<得点者>
[ポ]クリスティアーノ・ロナウド2(6分、39分)、ヌーノ・メンデス(17分)、オウンゴール(60分)、ラファエル・レオン(87分)
<警告>
[ポ]レナト・ベイガ(68分)
[ウ]オディルジョン ハムロベコフ(14分)
観衆:68,777人
├C・ロナウドが史上初の6大会連続ゴール! ポルトガル、41歳エースの2発を含む計5得点でウズベキスタンに大勝
└「辛くて暗い1週間。すでに引退したかのように感じていた」C・ロナウドが批判を跳ね除ける2発「災い転じて福となす」
ポルトガル 5-0(前半3-0)ウズベキスタン
<得点者>
[ポ]クリスティアーノ・ロナウド2(6分、39分)、ヌーノ・メンデス(17分)、オウンゴール(60分)、ラファエル・レオン(87分)
<警告>
[ポ]レナト・ベイガ(68分)
[ウ]オディルジョン ハムロベコフ(14分)
観衆:68,777人
├C・ロナウドが史上初の6大会連続ゴール! ポルトガル、41歳エースの2発を含む計5得点でウズベキスタンに大勝
└「辛くて暗い1週間。すでに引退したかのように感じていた」C・ロナウドが批判を跳ね除ける2発「災い転じて福となす」