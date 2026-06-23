梅雨の雨の中、大分市の公園にカルガモの親子8匹が姿を見せ、訪れた人たちを和ませています。 【写真を見る】梅雨の池カルガモ親子すいすいと「最初小さかったけど」住民も温かく見守る大分 （岩本春華記者）「カルガモの親子を発見しました！仲良く泳いでいて、かわいらしいです」 大分市にある平和市民公園の武漢の森にはいま、カルガモの親鳥と7匹のヒナが姿を見せています。親子は雨の中きょうも気持ちよさそうに泳い