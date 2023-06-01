【アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-】 6月23日発売 価格：21,450円

コトブキヤは、プラモデル「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」を6月23日に発売する。価格は21,450円。

アニメ「ゾイド -ZOIDS-」より「アイアンコング シュバルツ仕様」が、より劇中をイメージした成型色と配色で再登場。劇中と同様に、“赤と黒”で色分けされた特徴的なボディを成型色で再現したほか、コックピットは“単座型”の仕様となっている。

また、肩部ミサイルハッチは劇中と同様の配色になるようランナーを追加。左右非対称のカラーリングを再現している。背部ウェポンコンテナには、搭乗者である「カール・リヒテン・シュバルツ」の象徴である「ビームガトリングガン」などの大型武装を装備しており、大迫力のボリュームを楽しめる。

【ギミックを紹介】

・頭部コックピットのハッチが開閉し、付属の「カール・リヒテン・シュバルツ」フィギュアを搭乗させることができる。

・胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱が可能。

・肩部の「10連発自己誘導ロケット弾ランチャー」は開閉させることができる。

・頭部コックピットのクリアーパーツはクリアーグリーンに加え無色クリアー成型のものが追加され、お好みのクリアーカラーで塗装することが可能。

・初収録となる「第一装甲師団」エンブレムを含む水転写デカールが付属し、お好みで貼り付けることで精密に仕上げることができる。

【イメージ画像】

※「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」以外の商品は付属しません。

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※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。