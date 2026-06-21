『櫻井おとの写真集感電』（小学館・8月17日〈月〉発売）から約4年ぶりとなる櫻井おとの最新写真集から、どこよりも早く超大胆カットを6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』で掲載。＊＊＊【未来しかない23歳の新たな挑戦】――8月17日、24歳の誕生日に4年ぶりの写真集『感電』（小学館）が発売されます。櫻井昨年3月頃から何度も打ち合わせを重ね、今年4月に台北で2泊3日の撮影をしてきました。これまではいただい