飼い主さんに頭の毛を逆撫でされた猫ちゃん。その後の予想外な姿が注目を集めています。話題の投稿は21万回以上表示され「キジトラでも後頭部はスジ模様じゃなくて真っ黒なのうちの猫と同じだー」「ワイルドだけど不服そうな顔」「不満そうで可愛すぎるw」とのコメントが寄せられていました。 【写真：キジトラ猫の頭の毛を『逆撫で』したら…まさかのヘアスタイルと『表情』】 逆撫でされてまさかのスタイルに Xア