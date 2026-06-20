飼い主さんに頭の毛を逆撫でされた猫ちゃん。その後の予想外な姿が注目を集めています。話題の投稿は21万回以上表示され「キジトラでも後頭部はスジ模様じゃなくて真っ黒なのうちの猫と同じだー」「ワイルドだけど不服そうな顔」「不満そうで可愛すぎるw」とのコメントが寄せられていました。

【写真：キジトラ猫の頭の毛を『逆撫で』したら…まさかのヘアスタイルと『表情』】

逆撫でされてまさかのスタイルに

Xアカウント「赤めがね」に投稿されたのは、まさかのスタイルになった猫ちゃんです。飼い主さんの「逆撫でしてやった」というコメントの通り、なんと猫の「銀」ちゃんの頭の毛がボワッと逆立っています。キジトラ猫の頭は黒色の毛が多いので、銀ちゃんの頭は坊主頭のようにも見えます。

銀ちゃんのお顔はというと、ちょっと不満そうに見えなくもありませんが、きっと飼い主さんとの信頼関係があるからこそ、毛を逆撫でされることも受け入れたのでしょう。そんな、逆立った毛と表情に思わずクスッとしてしまいます。

新しいヘアスタイルに驚きと称賛の声

銀ちゃんの頭を見たXユーザーたちからは「いがぐり坊や」「モヒカンキャット」「毛虫かと思ってビビってしまいました、可愛いですね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「赤めがね」では、銀ちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「赤めがね」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。