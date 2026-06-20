InstagramなどのSNSにおいて、海外の様々なインフルエンサーが紹介している「corn kernel skewer（コーン・カーネル・スキューアー）」なる料理。動画によっては2000万回以上再生されるものもあるなど非常に人気の高いレシピですが、日本ではまだ馴染みが薄い一品です。日本語に訳すなら「とうもろこし串」といったところでしょうか。これから旬を迎えるとうもろこしを丸ごとおいしく、スナック感覚で楽しめる注目の海外トレン