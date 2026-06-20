Amazonの人気ドラマ「フォールアウト」シーズン3に、「スター・ウォーズ：アコライト」のマニー・ジャシント、『パディントン 消えた黄金郷の秘密』（2024）のエミリー・モーティマー、『ジョジョ・ラビット』（2019）のトーマシン・マッケンジーが出演することが分かった。米が報じている。 大ヒットゲームを原作とする本作は、世界の終末から200年後を舞台