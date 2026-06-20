ここは都内のどこか。朝の出社前、家庭の用事を済ませるためタクシーに飛び乗った悠人さん（仮名）。目的地の住所を伝えたにもかかわらず、運転手は見当違いの場所へ向かってしまった。途中で「間違えているんじゃないですか？」と指摘したものの、そのまま走行は続いた。「なにしとんじゃ！」。思わず声が出たが、その後はスマートフォンの地図アプリを見ながら指示を出して、ようやく目的地にたどり着いた。ところが、表示された