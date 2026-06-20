瀬戸内海に浮かぶ香川県の大島にあるハンセン病療養所で暮らす95歳の東條高（とうじょう たかし）さんがCDアルバムを発表しました。歌手の沢知恵（さわ ともえ）さんと二人三脚で作った作品です。 【写真を見る】ハンセン病療養所“大島青松園”の95歳東條高さんがCD制作歌うことが「隔離の島」で生きる証しに【後編】 歌うことが 隔離の島で生きる証しになっていったたかさん 初めてたかさんに出会ったのは2001年。記