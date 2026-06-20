オランダ戦で左膝を痛めた久保建英の全治は、現時点でも明かされていない。現地では「なぜ広報は状態を公表しないのか」という声も聞かれたが、日本代表にとってそれは極めて自然な対応と言える。なぜなら、ワールドカップでは情報そのものが武器になるからだ。主力選手のコンディションや出場可否は、対戦相手にとって重要な分析材料となる。久保が出るのか出ないのか。それだけで相手は準備すべき戦術やマッチアップを変え