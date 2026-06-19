大分県内有数の茶の産地・佐伯市本匠で、地元の中学生が製茶工場を訪れ、特産の因尾茶の魅力を学びました。 【写真を見る】特産「因尾茶」の製茶工場を中学生が見学独自の製法を学ぶ大分 佐伯市の本匠中学校では、地域の特産品である因尾茶の魅力を知ってもらおうと、茶の生産について学ぶ授業を行っています。 19日は1年生から3年生まで15人が、佐伯市の製茶工場を訪れ、製造ラインを見学しました。生徒たちは、因尾茶が茶