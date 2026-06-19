俳優の庄司浩平が、22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙容姿端麗で英語も堪能なハイスペック男子である庄司が今回挑戦するのは、未知なる“あざとかわいい”の世界。クールな外見に潜む計算なしの“隠れあざとさ”にもん絶必至、沼落ち確定なビジュアルを届ける。インタビューでは独自のあざとさ論などをロジカルに熱弁。庄司は「『あざとかわいい