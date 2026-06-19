千葉雄大と伊藤沙莉が出演する朗読劇『ラヴ・レターズ〜SENDAI PARCO2 10th Anniversary Special〜』が、仙台PARCO2の開業10周年を記念し、8月23日より電力ホールにて上演されることが決定した。【写真】朗読劇『ラヴ・レターズ』を演出する藤田俊太郎1989年にニューヨークで誕生した『ラヴ・レターズ』は、たった2人の俳優が手紙のやり取りを読み継ぐことで、1組の男女の人生を浮かび上がらせる不朽の名作だ。日本では1990年