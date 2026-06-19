ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、夏の新メニュー「BBQステーキワッパー」を6月19日から期間限定で販売します。【画像】で見るとボリューム満点！“新商品”たちがすごい！新メニューは、直火焼き100％ビーフパティに、肉のうまみを閉じ込めた米国産の牛バラステーキ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ね、クリーミーなマヨソースと、新開発した10