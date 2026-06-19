相次ぐ値上げラッシュで「少しでも出費を抑えたい」と感じる今日この頃。そんな今のご時世に、プチプラながらも圧倒的な使い勝手の良さで家計を支えてくれるキッチングッズをダイソーで発見しました！1個あたり27.5円という破格の安さで、使い心地も抜群な優秀アイテムです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンスポンジタワシ（4個）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480940199物価高騰の