値上げラッシュに助かる！1個27.5円！安くて使い勝手ばっちりなスポンジ

相次ぐ値上げラッシュで「少しでも出費を抑えたい」と感じる今日この頃。そんな今のご時世に、プチプラながらも圧倒的な使い勝手の良さで家計を支えてくれるキッチングッズをダイソーで発見しました！1個あたり27.5円という破格の安さで、使い心地も抜群な優秀アイテムです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キッチンスポンジタワシ（4個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480940199

物価高騰の味方！4個入りでコスパのよいダイソーの「キッチンスポンジタワシ」

ダイソーの「キッチンスポンジタワシ」は、4個入りで110円（税込）とコスパ抜群。頻繁に交換しても罪悪感のない低価格が魅力で、ニオイ・汚れが気になったタイミングでいつでも気軽に取り替えられるアイテムです。

どこかレトロな雰囲気の漂うお洒落なカラーリングが目を引くこのスポンジ。毎日使うおなじみの消耗品だからこそ、見た目がおしゃれだとキッチンに立つのが少し楽しくなりますよね。

そして何より嬉しいのが、1個あたり27.5円というお財布に優しい価格設定。物価高騰が続いている今のご時世でも、リピート買いしやすいのも嬉しいポイント。

特に梅雨の時期などの湿度が高い季節はキッチンの衛生面が気になりますが、これなら「少しニオイや汚れが気になってきたな」と思ったタイミングで、新しいものへと気兼ねなく交換できます。

気になる使用感は…？スポンジとたわしのいいとこどりで汚れを逃さずキャッチ！

ウレタンをポリエステル糸で包んだ、手馴染みの良い構造が特徴。つるつる滑りやすいシンプルなスポンジとは違い、ザラッとした表面が滑り止めになってガシガシこすれます。泡立ちや水切れの良さも抜群です。

薄すぎず厚すぎない絶妙なサイズ感で、食器の形にピタッとフィット。表面のざらざらとした質感が汚れを確実にからめとってくれるので、まさに「スポンジとたわしのいいとこどり」をしたような感覚でスムーズに洗えます。

しっかり泡立ち、泡切れや水切れも良いため、使用後の片付けにも手間がかかりません。

滑らずガシガシ洗える使いやすさと、汚れたらすぐ替えられる気軽さを両立しており、毎日の食器洗いがグッと快適になりますよ。

今回は、ダイソーの『キッチンスポンジタワシ』をご紹介しました。

消耗品をお安く、でも使い心地には妥協したくないという方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。