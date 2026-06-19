キレイな女性に一目惚れしてしまったとしても、さすがにその場でアタックするのはためらわれるもの。しかし、女性の中には「その場で告白してもらったほうがいいのに…」と考える人もいるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「一目惚れした女性には、その場でコクったほうがよい理由」をご紹介します。【１】今はまだピンと来ていないだけで、相手が実はすごくいい男かもしれないから「まず