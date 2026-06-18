梅雨の時期は雨の日が多く、買い物が面倒だと感じる人は少なくないでしょう。では、雨が降っていない日にどのような食材を購入しておけば、買い物に行かない日が続いてもやりくりできるのでしょうか。マンネリ打破の味変テクニックなども含めて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。【画像】知らなかった…これが梅雨にストックすると栄養バランス＆節約が両立できる“便利食材”です！栄養・日持ち・コスパに