梅雨の時期は雨の日が多く、買い物が面倒だと感じる人は少なくないでしょう。では、雨が降っていない日にどのような食材を購入しておけば、買い物に行かない日が続いてもやりくりできるのでしょうか。マンネリ打破の味変テクニックなども含めて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。

【画像】知らなかった…これが梅雨にストックすると栄養バランス＆節約が両立できる“便利食材”です！

栄養・日持ち・コスパに優れた食材とは？

Q.雨で買い物に行けない日でも、「栄養バランス」と「満足度」の両立が可能な料理を作るには、どのような食材をストックしておくとよいのでしょうか。

さくのんさん「冷凍庫に肉や魚をたくさん冷凍しておける環境かどうかを確認する必要があります。冷凍できる干物などの魚や、肉などのメインとなる食材をあらかじめ買っておくことで問題なく一食作れると思います。

冷凍できるもの以外だと、商品にもよりますが、『サバ缶などの缶詰』や『高野豆腐』などが、価格が比較的安く、比較的栄養価が高くて日持ちするのでおすすめです」

Q.ストック食材は便利ですが、「いつも同じ味」になりがちです。マンネリを打破して、家族から「またこれ？」と言われないための、魔法の調味料や味変テクニックについて、教えてください。

さくのんさん「まず、レモン汁を使うと味のレパートリーが広がるのでおすすめです。メインのソースの味付けに使うと、いつもと違う爽やかな風味になるのでマンネリを打破できると思います。

また、チリソースもおすすめです。ピリ辛なので好みは分かれますが、辛い物が食べられるのであれば、味変にぴったりだと思います。ソースにしたり、揚げ物に絡めたりして簡単に味付けを変えられる優れものです。

これらは料理に少し使った後、冷蔵庫の肥やしになりがちな調味料だと思うのですが、いつも同じ味にならないようにひと工夫したい時には主戦力になるため、ぜひ積極的に使っていただければと思います」

梅雨の時期こそ「非常食」を見直すチャンス

Q.「乾物」「缶詰」「冷凍食品」の中で、梅雨時期に最も食費を削れるのはどれですか。

さくのんさん「どれも日持ちして食費を削れる優れものだと思うのですが、あえて言うなら乾麺のパスタやうどんはメインになるので特に便利だと思います。

また、買い物に行きづらい梅雨の時期には、災害用にストックしている缶詰などの非常食の中で、期限が近いものを食べるのもおすすめです。非常食は気が付いたら期限が切れていることが多いため、意識して期限を確認して新しいものに入れ替え、いざという時に備える必要があります。

毎年梅雨の時期に非常食の期限を確認し、古くなった非常食を食べる習慣をつけておけば、雨の中買い物に行かずに済みますし、いざという時に非常食の期限切れで困ることもありません。普段から非常食を食べ慣れておくことで、災害時の食べ物に関する不安感も軽減できるでしょう。

災害時のシミュレーションをする良い機会だと思うので、ぜひ古くなった非常食も活用していただければと思います」

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雨の日が多くて買い物に行けなくなりがちなときには、乾麺や冷凍できるものをまとめ買いしたり、ストックしていた期限の近い非常食を食べたりするとよいことが分かりました。それらを生かして梅雨を乗り切りましょう。