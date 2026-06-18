THE YELLOW MONKEYが2024年10月から2025年9月にかけて開催した全39公演のツアー＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X＞が、パッケージ化されて8月26日に発売されることが決定した。バンドの歴史に刻まれる約1年間にわたるロングツアーとなった本ツアー。＜TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜＞は当初、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】という３部構成で、それぞれのブロックごとに90年代にリリースしたアルバム『jaguar hard pain 1944-1