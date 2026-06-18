モデルでアパレルブランドのプロデュースなども手がける亜希（５７）が母の命日についてＳＮＳでつづった。２４回目の命日となった６月１７日、インスタグラムのストーリーズに、美しい白い花（お供えの花）の写真をアップ。故郷・福井でがんで亡くなった母の墓参りをしたことを報告。「そして東京に戻ると、毎年清原さんからこの日に届く白いお花。大切な日を同じぐらい大切に思ってくれることが、うわべのことばより嬉しい