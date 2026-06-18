メディカルチェックのため大分県別府市に滞在している「なでしこジャパン」の熊谷紗希選手ら5人が18日、西別府病院を訪れ、入所者と交流しました。 【写真を見る】なでしこジャパン熊谷紗希選手らが病院を慰問入所者と交流、W杯の話題で盛り上がり 訪問したのは、2011年のワールドカップで優勝したサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の熊谷紗希選手や川澄奈穂美選手、有吉佐織選手ら5人です。 一行はメデ