B級フード研究家のノジーマこと、野島慎一郎です。昨年3月頃、僕が住んでいる東京都清瀬市に一軒の立食い蕎麦屋がオープンしました。その名も、「まるす そば・うどん 立ち食いセンター」。実にわかりやすい店名です。建物もレトロで趣があり、いい感じの雰囲気なのですが、正直なところオープンした直後は「この店大丈夫なのかな……」と思っていました。だって、駅から徒歩20分くらい離れた場所にオープンしたんですもの。駅から