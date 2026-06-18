吉野家は、きょう18日午前11時より、全国の吉野家店舗にて、期間限定商品『牛たん・牛皿御膳』の販売を開始した。同メニューは、昨年も好評だった、夏の人気商品。今年も期間限定・数量限定で販売する。【写真】ボリュームたっぷり！『牛たん・牛皿御膳（8切）』食べ応えのある厚切り牛たんを、1枚1枚香ばしく焼き上げた。外は香ばしく、中はジューシーに仕上げており、噛むほどに牛たんのうまみが広がる。厚切りならではの弾