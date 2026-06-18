【きょうから】吉野家、夏の人気御膳『牛たん・牛皿御膳』が今年も 食べ応えある厚切り牛たんでジューシーな味わい
吉野家は、きょう18日午前11時より、全国の吉野家店舗にて、期間限定商品『牛たん・牛皿御膳』の販売を開始した。同メニューは、昨年も好評だった、夏の人気商品。今年も期間限定・数量限定で販売する。
【写真】ボリュームたっぷり！『牛たん・牛皿御膳（8切）』
食べ応えのある厚切り牛たんを、1枚1枚香ばしく焼き上げた。外は香ばしく、中はジューシーに仕上げており、噛むほどに牛たんのうまみが広がる。厚切りならではの弾力ある食感も楽しめる。
さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせることで、牛たんのおいしさを引き立てる御膳に仕上げた。別添のねぎ塩たれは、牛たんと相性の良いさっぱりとした味わいで、ご飯がすすむ。
また、単品の「とろろ」を追加し、牛たんと一緒に食べるのもおすすめ。ねばりのあるとろろが牛たんのうまみを引き立て、暑い季節でもさっぱりと食べられる。
牛たん4切を盛り付けた『牛たん・牛皿御膳（4切）』と、牛たんをたっぷり楽しめる『牛たん・牛皿御膳（8切）』の2種類を用意。厚切り牛たんの満足感と、同店自慢の牛皿を一度に楽しめる、この夏限定の商品となっている。店内飲食に加え、テイクアウトでも利用可能。
■商品概要（価格は全て税込）
『牛たん・牛皿御膳（4切）』1207円／テイクアウト1185円
食べ応えのある厚切り牛たんを4切盛り付けた、牛たんを気軽に楽しめる御膳。香ばしく焼き上げた牛たんは、外は香ばしく中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がる。さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせ、一度に2つのおいしさを楽しめる。別添のねぎ塩だれでさっぱりとした味わいの変化も。
『牛たん・牛皿御膳（8切）』1757円／テイクアウト1725円
厚切り牛たんをたっぷり8切盛り付けた、牛たんを存分に楽しめるぜいたくな御膳。1枚1枚香ばしく焼き上げた牛たんは、弾力のある食感とジューシーなうまみが特長。吉野家自慢の牛皿とともに食べることで、満足感のある一品に。別添のねぎ塩だれや、とろろを追加して味わいの変化を楽しむのもおすすめ。
【写真】ボリュームたっぷり！『牛たん・牛皿御膳（8切）』
食べ応えのある厚切り牛たんを、1枚1枚香ばしく焼き上げた。外は香ばしく、中はジューシーに仕上げており、噛むほどに牛たんのうまみが広がる。厚切りならではの弾力ある食感も楽しめる。
また、単品の「とろろ」を追加し、牛たんと一緒に食べるのもおすすめ。ねばりのあるとろろが牛たんのうまみを引き立て、暑い季節でもさっぱりと食べられる。
牛たん4切を盛り付けた『牛たん・牛皿御膳（4切）』と、牛たんをたっぷり楽しめる『牛たん・牛皿御膳（8切）』の2種類を用意。厚切り牛たんの満足感と、同店自慢の牛皿を一度に楽しめる、この夏限定の商品となっている。店内飲食に加え、テイクアウトでも利用可能。
■商品概要（価格は全て税込）
『牛たん・牛皿御膳（4切）』1207円／テイクアウト1185円
食べ応えのある厚切り牛たんを4切盛り付けた、牛たんを気軽に楽しめる御膳。香ばしく焼き上げた牛たんは、外は香ばしく中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がる。さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせ、一度に2つのおいしさを楽しめる。別添のねぎ塩だれでさっぱりとした味わいの変化も。
『牛たん・牛皿御膳（8切）』1757円／テイクアウト1725円
厚切り牛たんをたっぷり8切盛り付けた、牛たんを存分に楽しめるぜいたくな御膳。1枚1枚香ばしく焼き上げた牛たんは、弾力のある食感とジューシーなうまみが特長。吉野家自慢の牛皿とともに食べることで、満足感のある一品に。別添のねぎ塩だれや、とろろを追加して味わいの変化を楽しむのもおすすめ。