求人サイトを運営する各社が5月のパート・アルバイトの時給動向を発表。マイナビ調査が約4年ぶりに前年同月を下回ったものの、アイデムとディップの調査では前年同月比プラスが続いており、調査によって明暗が分かれる形となった。【前月は】4月のパート・バイト時給は上昇、インバウンド対応で求人増に■アイデムは東西日本ともに前年同月上回る4日、アイデムが5月の「パート･アルバイトの募集時平均時給」を発表した。東日本