はたしてサッカーW杯特需はあるのか？6月15日に都内で配達をしました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第155回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！【画像】W杯開幕に合わせて運営から届いた追加報酬キャンペーンメール＊＊＊6月12日（日本時間）、