元イングランド代表DFウェイン・ブリッジ氏は、マンチェスター・シティでプレイする21歳のニコ・オライリーは今回のW杯でスターになる可能性を秘めていると期待感を口にした。今シーズン、シティで公式戦53試合に出場して9ゴール6アシストを記録したオライリー。本職は中盤の選手ながら左サイドバックとしてその地位を確立させ、昨年11月にはイングランド代表初招集を飾り、その勢いのままW杯メンバー入りを果たした。しばしばイン