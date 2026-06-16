今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の田川寿美＆水森かおり＆岩佐美咲が参列し、取材に対応。玉緒さんを偲んだ。【写真】悲しげな表情で大先輩を追悼した水森かおり3人は長良プロダクションに所属し、玉緒さんの後輩にあたる。田川は「玉緒さんは同じ事務所の大先輩でかわいがっていただいた。いつも明るいお母さんという感じだった。私は出産した時