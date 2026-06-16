大分県の由布市と九重町にまたがる地域で県内5か所目の地熱発電所の開発が進められていて、16日に噴出試験が報道陣に公開されました。 【写真を見る】最大1万世帯カバー大分県内5か所目の地熱発電所を九州電力グループが計画 （成迫主馬記者）「おんせん県に眠る地球のエネルギー。地熱発電の開発に向けた取り組みが行われています」 九州電力グループは由布市湯平から九重町田野にかけてのエリアで