大分県豊後高田市で6月20日に解禁される春の新そばの試食会が行われ、収穫されたばかりのそばの出来を確かめました。 【写真を見る】「のどごし良い」出来立てそばに満面の笑み西日本有数の産地で「春の新そば」試食会 西日本有数のそばの産地・豊後高田市では、今年はおよそ44万平方メートルで春そばを作付けしていて、5月下旬から収穫が始まっています。今年は3月の種まきの時期に雨が多く一時は生育が心配されました