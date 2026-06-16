第1話 猫いないからの猫いる【漫画】本編を読む猫が好きなのに重度の猫アレルギーを持つ猫飼太陽(＠nekokaitaiyou)さん。猫に触ると、身体中に湿疹が出て痒みが止まらなくなり呼吸も荒くなる。それでも、物心ついたときから「無類の猫好き」！友達を選ぶ基準は猫を飼っているかだし、お付き合いをした女性から「私じゃなくて、私の飼っている猫が好きなんでしょ」と言われるほどだ。そんな「猫を飼いたい！」という強い猫愛が一冊